Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване

Август, 02 в 17:49

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

Об этом свидетельствует видеотрансляция приземления самолета на Reuters. Самолет сопровождали американские истребители и авианосцы.

Известно, что Пелоси уже вышла из самолета.

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На фоне контроверсионного визита протестующие, выступающие за и против приезда спикера, вышли на демонстрации в городе.

Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Ожидается, что уже завтра она проведет встречи с руководством Тайваня, в том числе с президентом Цай Инвеном.

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