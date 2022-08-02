Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.
Об этом свидетельствует видеотрансляция приземления самолета на Reuters. Самолет сопровождали американские истребители и авианосцы.
Известно, что Пелоси уже вышла из самолета.
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На фоне контроверсионного визита протестующие, выступающие за и против приезда спикера, вышли на демонстрации в городе.
Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.
Ожидается, что уже завтра она проведет встречи с руководством Тайваня, в том числе с президентом Цай Инвеном.
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