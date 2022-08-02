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Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

Об этом свидетельствует видеотрансляция приземления самолета на Reuters. Самолет сопровождали американские истребители и авианосцы.

Известно, что Пелоси уже вышла из самолета.

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На фоне контроверсионного визита протестующие, выступающие за и против приезда спикера, вышли на демонстрации в городе.

Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Ожидается, что уже завтра она проведет встречи с руководством Тайваня, в том числе с президентом Цай Инвеном.

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