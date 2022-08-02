Украинские коллаборанты и Кабаева: США ужесточили санкции против России

Август, 02 в 19:56

Министерство финансов США обнародовало списки новых людей, попавших под санкции против России. Кроме граждан РФ, в перечне есть фамилии украинских коллаборантов, сейчас работающих на оккупантов.

Также санкции ввели против Алины Кабаевой, возглавляющей российскую Национальную медиагруппу. Она владеет долями почти во всех основных российских СМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду. Кабаева уже находится под санкциями ЕС, Канады и Великобритании.

Кто попал под санкции

Константин Иващенко – Мариуполь, Украина.

Александр Пономаренко – Белогорск, Украина.

Владимир Сальдо – Херсон, Херсонская область, Украина.

Кирилл Стремоусов – Херсон, Херсонская область, Украина.

Сергей Елисеев – Херсонская область, Украина.

Андрей Андреевич Гурьев – Москва, Россия.

Андрей Григорьевич Гурьев – Лобня, Россия.

Алина Кабаева – Ташкент, Узбекистан.

Андрей Мельниченко – Гомель, Беларусь.

Наталья Попова – Дедовск, Москва, Россия.

Дмитрий Пумпянский – Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия.

Виктор Рашников – Магнитогорск, Россия.

Антон Урусов – Ульяновск, Россия.