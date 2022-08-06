Северная Македония предоставит Украине бронированные штурмовики Су-25 — Подоляк

Август, 06 в 17:59

Северная Македония предоставит Украине одноместные бронированные штурмовики Су-25, предназначенные для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, многие страны проявили больше мужества и поддержки Украине, чем половина группы двадцати или G20.

Сейчас смотрят

– Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП. Важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем, – рассказал Подоляк.

Однако точно неизвестно, сколько самолетов получит Украина. Недавно в иностранных СМИ появилась информация, что Северная Македония решила передать Украине четыре штурмовика Су-25, проверенные украинскими специалистами перед отправкой.