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Северная Македония предоставит Украине бронированные штурмовики Су-25 — Подоляк

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Северная Македония предоставит Украине одноместные бронированные штурмовики Су-25, предназначенные для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, многие страны проявили больше мужества и поддержки Украине, чем половина группы двадцати или G20.

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– Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП. Важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем, – рассказал Подоляк.

Однако точно неизвестно, сколько самолетов получит Украина. Недавно в иностранных СМИ появилась информация, что Северная Македония решила передать Украине четыре штурмовика Су-25, проверенные украинскими специалистами перед отправкой.

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