Если бы Украина получила HIMARS раньше, трагедия в Мариуполе могла бы не произойти – посол Польши

Август, 06 в 16:16

Трагедия в Мариуполе могла бы и не случиться, если бы Украина раньше получила американские ракетные системы HIMARS.

Об этом заявил посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Он отметил, что не сомневается в победе Украины, если не произойдет “непонятного поворота”, который заставит Запад отказаться от экономической, военной поддержки Киева и санкций против РФ.

По словам посла, победа Украины – это вопрос времени, а также масштабов разрушений и жертв.

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– Мы прекрасно понимаем, что если бы HIMARS дошел до Украины раньше, мариупольской трагедии могло и не случиться. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены бездейственно наблюдать за трагедией своих товарищей, — сказал Цихоцкий.

Посол считает, что ВСУ не позволили бы россиянам войти в Мариуполь, если бы на тот момент у них были HIMARS.

— Мы должны спросить себя, будем ли мы наблюдать за тем, как Украина истекает кровью, в конце концов побеждает, а затем восстанавливается в течение десятилетий, что также приведет к долгосрочному состоянию нестабильности у наших границ. Или мы сейчас сомкнем ряды, приложим еще больше усилий и ускорим эту победу и, в результате, сократим период восстановления, — подытожил он.

Источник: Polska Times

Фото: Бартош Цихоцкий