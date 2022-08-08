Неправильно, что россияне путешествуют по Европе, пока РФ ведет войну — премьер Финляндии

Август, 08 в 20:20

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает ограничение выдачи туристических виз в страны Европы. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

По ее словам, подобные решения необходимо принимать совместно в ЕС. В то же время, по ее мнению, Финляндия могла бы самостоятельно замедлить выдачу въездных документов.

— Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить, как ни в чем не бывало, и путешествовать по Европе. Это несправедливо, – говорит Марин.

Она подчеркнула, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт. Через территории Финляндии граждане России едут в другие страны на отдых.

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— У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был открыт, — подчеркнула она.

В настоящее время несколько стран ЕС полностью прекратили выдачу виз россиянам. Например, в начале августа латвийское посольство в России на неопределенный срок остановило выдачу для российских граждан виз. Единственным исключением для выдачи визы является необходимость поездки на похороны кого-то из близких родственников.

Также в Эстонии можно подать заявление на визу только в случае похорон близкого родственника, а Дания выдает визы только для официальных визитов.

В Чехии и Мальте можно получить визу только для членов семей граждан ЕС, а в Бельгии можно подать только студенческую визу, визу для исследователей и одноразовую рабочую. Словакия выдает визы только в крайней необходимости, а также для некоторых видов рабочих.

Источник: Yle