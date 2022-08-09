Август, 09 в 13:07

Федеральное бюро расследований провело обыски в имении Мар-а-Лаго во Флориде бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Вероятно, обыск провели в рамках расследования обращения с президентскими документами, в частности секретными документами, которые могли доставить в дом Трампа.

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Известно, что экс-президент США много месяцев откладывал возвращение 15 коробок с материалами по запросу чиновников из Национального архива. Он сделал это только тогда, когда возникла угроза принятия мер по их возвращению.

Дело было передано в Министерство юстиции в начале этого года. В момент обыска Трампа не было дома, поскольку он находился в Нью-Йорке.

В то же время, Трамп подтвердил, что в его доме в Мар-а-Лаго провели обыск. Он пожаловался, что во время обыска сотрудники ФБР “даже сломали его сейф”.

— Мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, находится в осаде, захвачен и занят большой группой агентов ФБР, — отметил он в понедельник вечером.

Издание добавило, что обыск в доме Дональда Трампа повышает ставки для министерства юстиции США, поскольку у экс-президента Соединенных Штатов немало юридических проблем на разных фронтах.

Ожидается, что в ближайшие месяцы политик объявит о том, что в 2024 году он снова будет претендовать на Белый дом.