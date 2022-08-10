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Факты / Мир / Мировые новости

Дешевый спектакль: Подоляк о намерениях России обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Россия пытается в стенах ООН обвинить Украину в обстрелах Запорожской атомной электростанции. Однако Кремлю не удастся этого сделать, уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, Москва забывает о том, что разные страны мира не работают по правилам прокремлевского телевидения.

– Россия захватывает крупнейшую АЭС Европы, берет в заложники персонал, минирует стены, хранит оружие в цехах, обстреливает со станции города. Но “провоцирует катастрофу” Украина? Кремль хочет инициировать очередное дешевое представление в стенах ООН, но забывает: мир не работает по правилам российского телевидения.

Российская Федерация продолжает распространять ложь об Украине, пытаясь дискредитировать наших защитников и ВСУ, однако Подоляк считает, что Кремлю это не удастся.

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