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Факты / Украина

Выброс радиации реален: Жданов объяснил, что произойдет при взрыве на ЗАЭС

Валентина Летяк, редактор ленты
Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов не уверен, что в случае подрыва россиянами Запорожской АЭС произойдет также ядерный взрыв, но выброс радиации вполне реален.

По его словам, все будет зависеть от характера взрывчатки и ее количества.

– Само здание реактора – это, наверное, самое надежное сооружение, которое можно было придумать. Чтобы его взорвать, нужно очень большое количество взрывчатки. Если же детонация будет очень сильная, может произойти выброс радиактивных веществ, но не могу гарантировать – будет ядерный взрыв или нет. Выброс радиации вполне реален, – объяснил Жданов.

Далее сформируется так называемое радиактивное облако, и куда оно дойдет, будет зависеть от скорости и направления ветра, добавил он.

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– Там, где распространится проникающая радиация (пока говорим только об одном поражающем факторе, без учета ядерного взрыва), она будет дальше разноситься и людьми, и машинами, и животными, которые будут получать облучение, – говорит эксперт.

Также от воздействия радиации, как объяснил Жданов, выйдут из строя все электронные приборы, где есть микросхемы и микрочипы – автомобили, бытовые приборы, станции мобильной связи и т. п.

– А дальше самое опасное – человек, получая радиактивное облучение, не чувствует его на первых этапах, до тех пор, пока количесво радиации в организме не достигнет критической отметки. Начнут проявляться симптомы лучевой болезни, вызывающей лейкемию, рак костей и т. п. Это самый апокалиптический сценарий. Надеемся, этого не произойдет! – подытожил он.

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