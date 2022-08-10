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ЕС и Великобритания с 10 августа останавливают импорт угля из РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Вугілля
Фото: Depositphotos

Страны Евросоюза и Великобритания полностью отказываются от российского угля. Его импорт останавливается с 10 августа из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В то же время, он считает, что необходимо также газовое эмбарго – это ускорит падение экономики страны-агрессора и победу Украины в этой войне.

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1 августа 2022 года вступило в силу эмбарго на поставки российского угля в страны Евросоюза, входившее в пятый пакет санкций, введенный против РФ 7 апреля.

Запрет касается закупки, импорта или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из РФ или экспортируются из страны-агрессора.

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