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В ЕС вступило в силу эмбарго на импорт угля из РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
вугілля
Фото: Depositphotos

Российский уголь с 1 августа 2022 года не будет поставляться в страны Евросоюза. В понедельник вступило в силу соответствующее эмбарго, входившее в пятый пакет санкций, введенный против РФ 7 апреля.

Запрет касается закупки, импорта или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если местом их добычи является  РФ или они экспортируются из страны-агрессора.

До этого импорт российского угля в ЕС достигал €8 млрд в год.

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Совет ЕС 7 апреля принял пятый пакет санкций, который среди прочего содержит эмбарго на импорт угля из России и других твердых ископаемых с августа 2022 года.

Эти санкции были приняты после зверств, совершенных российскими военными в Буче и других городах Киевской области.

Кстати, правительство Польши еще в конце марта заблокировало импорт угля из России, не дожидаясь решения Европейского Союза.

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