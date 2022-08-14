Август, 14 в 13:50

Страны, которые граничат с Россией или наиболее уязвимы для российской агрессии, просят США и НАТО помочь им с обороной.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Например, Латвия сейчас изо всех сил пытается усилить свою оборону, опасаясь, что она будет следующей, кто подвергнется нападению со стороны РФ.

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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс во время визита главы Пентагона Ллойда Остина заявил, что крайне важно вооружаться не только Украине, поскольку существует реальный риск того, что война придет к латвийским границам.

США пообещали активизировать военные учения в регионе, чтобы отточить навыки противовоздушной обороны. Около 100 000 американских военнослужащих сейчас развернуты по всей Европе — за последние месяцы их число увеличилось на 20 000.

По словам официальных представителей стран Балтии и Восточной Европы, важно ускорить работу оборонных предприятий, которые производят оружие.

— HIMARS, Reapers, контрбатарейные радары: это то, что нам больше всего понадобится с точки зрения боевой мощи для сдерживания России, — заявил генеральный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

Он имел в виду высокомобильные артиллерийские ракетные системы, беспилотники, способные вести наблюдение и наносить точечные удары, а также технологии, используемые для обнаружения приближающегося огня.

Сейчас Соединенные Штаты ищут страны Балтии для строительства полигонов и другой военной инфраструктуры. При этом помощь США в области безопасности для региона увеличилась в этом году до 180 млн долларов.

Польский военный атташе, бригадный генерал Кшиштоф Нольберт сказал, что победа в этой войне абсолютно необходима для безопасности в Европе. Польша является третьим по величине донором ВСУ, и регулярно призывает Запад поддерживать Киев “более решительно, а не постепенно”, в том числе путем отправки истребителей.

В то же время польские официальные лица считают, что было бы хорошо для обороны их страны, если бы США ускорили поставки определенного оружия, которое обещали Варшаве. Польша ожидает ракетные батареи Patriot, HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams, согласно многолетнему графику, установленному до вторжения России в Украину.

Тем временем министр обороны Латвии заявил, что его стране необходима реактивная артиллерия дальнего поражения, которая применяется ВСУ на востоке Украины, а также системы воздушной и береговой обороны, которые обычно недоступны для стран со скромным бюджетом.

Сейчас в Латвии дислоцировано около 600 американских военных по сравнению с примерно 100 прошлой зимой.

Постоянное развертывание войск и вооружений НАТО в странах, расположенных вблизи России, — это стратегия, которую западные военные называют “защитой дикобраза”. То есть, эта стратегия призвана сделать идею вторжения неприемлемой для противников, демонстрируя, что войска НАТО могут мгновенно мобилизовать и поддержать союзников.