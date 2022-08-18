Август, 18 в 19:18

Правительство Словакии намерено передать Украине истребители МиГ-29, даже несмотря на неоднозначное одобрение такого решения словаками.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление министра обороны Ярослава Надя.

— Российская пропаганда делает все возможное, чтобы изменить отношение населения, остановить или заблокировать дальнейшую передачу военной техники Украине. Но наше правительство, безусловно, будет действовать в прежнем русле. Мы должны помогать украинцам, потому что они этого заслуживают и потому, что мы сами очень хорошо понимаем, что такое оккупация, – сказал Надь.

Исследование GLOBSEC показало, что, хотя в Словакии Россию воспринимают как угрозу 62% респондентов, 37% все же расценивают Москву как одного из важнейших стратегических партнеров страны.

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Недавно словацкие СМИ распространили информацию о том, что Братислава уже передала истребители Киеву. Но 14 августа Министерство обороны Словакии опровергло информацию о передаче Украине словацких самолетов МиГ-29.

Ярослав Надь подчеркнул, что самолеты до сих пор находятся в городе Сляч.

Джерело: Euronews