Август, 14 в 17:41

Министерство обороны Словакии опровергло информацию про передачу Украине словацких самолетов МиГ-29.

Об этом глава словацкого оборонного ведомства Яро Надь 14 августа сообщил на своей странице в Facebook.

— Нет, друзья, наших истребителей МиГ-29 нет в Украине. Это ложная информация, — написал он.

Словацкий министр добавил, что самолеты до сих находятся в городе Слиач.

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— Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа в Словацком международном аэропорте, где они официально попрощаются. Мы ведем переговоры с нашими союзниками и партнерами, что с ними делать дальше. Решение еще не принято. Мы сообщим вам, когда это изменится, — объяснил Яро Надь.

Он также призвал журналистов, которые “некритически воспринимают ложную информацию из зарубежных источников”, пробовать проверять информацию.

— Вы избежите позора распространения фейковых новостей, и нам не придется объяснять всему миру, — написал он.

Ранее словацкое СМИ tvnoviny.sk распространило информацию, что истребители МиГ-29 уже прибыли в Украину.

Накануне словенский министр Яро Надь сообщал, что Словакия передала Украине первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

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Фото: Visegrad 24

Источник: Jaro Naď