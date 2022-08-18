На встрече с Зеленским и генсеком ООН обсуждались пути окончания войны в Украине — Эрдоган

Август, 18 в 19:36

На трехсторонней встрече с президентом Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсуждались возможные пути окончания полномасштабной войны в Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Зеленский и Гутерриш согласны с тем, что ситуация в Украине должна быть урегулирована за переговорным столом.

Генсек ООН призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской атомной электростанции и обеспечении безопасности территории АЭС. Эрдоган заявил, Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС, поскольку Анкара не хочет повторения Чернобыльской трагедии.

Сейчас смотрят

В ситуации с Запорожской АЭС должен возобладать здравый смысл, чтобы избежать угроз безопасности станции, заявил генсек ООН. По его словам, ООН может оказать поддержку посещению ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ только в случае, если миссия направится туда через Киев.

В то же время Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только тогда, когда российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.