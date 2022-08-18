Враг может ударить по Украине на День Независимости по трем направлениям — Жданов

Август, 18 в 19:18

На территории Беларуси идет подготовка к масштабным ракетным ударам по инфраструктуре Украины на 24 августа, в День Независимости. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, вражеская армия, вероятнее всего, может ударить с трех сторон: Беларуси, Российской Федерации и Черного моря.

– В Беларуси идет подготовка. Скорее всего, они будут делать массированный удар – это привлечение максимального количества пусковых установок или выпущенных ракет, — считает Жданов.

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По его мнению, агрессор может бить по территории Украины из Беларуси, России и Черного моря. Он упомянул массированный удар по Кременчугу, когда запустили 74 ракеты по трем направлениям. Военный эксперт предполагает, что враг может снова повторить подобную атаку по Украине.