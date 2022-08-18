Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Враг может ударить по Украине на День Независимости по трем направлениям — Жданов

Юля Захарченко, редактор ленты
Враг может ударить по Украине на День Независимости по трем направлениям — Жданов
Фото: Depositphotos

На территории Беларуси идет подготовка к масштабным ракетным ударам по инфраструктуре Украины на 24 августа, в День Независимости. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, вражеская армия, вероятнее всего, может ударить с трех сторон: Беларуси, Российской Федерации и Черного моря.

– В Беларуси идет подготовка. Скорее всего, они будут делать массированный удар – это привлечение максимального количества пусковых установок или выпущенных ракет, — считает Жданов.

Сейчас смотрят

По его мнению, агрессор может бить по территории Украины из Беларуси, России и Черного моря. Он упомянул массированный удар по Кременчугу, когда запустили 74 ракеты по трем направлениям. Военный эксперт предполагает, что враг может снова повторить подобную атаку по Украине.

Читайте
Вероятность наступления со стороны Беларуси менее 50% и это не изменит ход войны – военный эксперт

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка