Август, 18 в 20:07

Президент Владимир Зеленский призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша задействовать все механизмы организации для возвращения украинских военнопленных на Родину.

Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН.

— Большое внимание (во время встречи, — Ред.) уделили очень болезненному вопросу – защиты и освобождения украинских пленных, которые удерживаются Россией. Призвал генерального секретаря ООН использовать все возможные меры и использовать все механизмы организации, чтобы вернуть всех наших людей домой, — сказал Зеленский.

Также, по словам президента, они договорились о скорейшем направлении миссии для установления фактов гибели украинских военнопленных в Еленовку.

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Отметим, что встреча Зеленского и генсека ООН прошла во Львове в четверг, 18 августа. Они обсудили ряд тем, в том числе зерновой коридор, принудительную депортацию украинцев, бойцов и медиков в плену РФ.

Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС.