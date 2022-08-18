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Зеленский призвал Гутерреша задействовать ООН для возвращения пленных и расследования убийства в Еленовке

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленський, генсек ООН Антоніу Гутерреш
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша задействовать все механизмы организации для возвращения украинских военнопленных на Родину.

Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН.

— Большое внимание (во время встречи, — Ред.) уделили очень болезненному вопросу – защиты и освобождения украинских пленных, которые удерживаются Россией. Призвал генерального секретаря ООН использовать все возможные меры и использовать все механизмы организации, чтобы вернуть всех наших людей домой, — сказал Зеленский.

Также, по словам президента, они договорились о скорейшем направлении миссии для установления фактов гибели украинских военнопленных в Еленовку.

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Отметим, что встреча Зеленского и генсека ООН прошла во Львове в четверг, 18 августа. Они обсудили ряд тем, в том числе зерновой коридор, принудительную депортацию украинцев, бойцов и медиков в плену РФ.

Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС.

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