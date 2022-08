По меньшей мере 32 человека погибли в двух отдельных ДТП в Турции.

Об этом сообщают турецкие СМИ, в том числе Haber Turk.

В субботу утром автобус врезался в участников дорожного движения вблизи Газиантепа, в результате чего 16 человек погибли и 21 получил ранения.

Несколько часов спустя грузовик врезался в толпу людей в 250 км от города Мардин, также сразу убив 16 человек и, как сообщается, наехав на сотрудников скорой помощи.

На данный момент нет данных, что между ДТП присутствует какая-либо связь.

Позднее стало известно, что количество погибших в ДТП вблизи Мардина возросло до 19, а количество пострадавших составило 26 человек, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Инцидент в городе Дерик провинции Мардин “произошел после того, как у грузовика отказали тормоза, и он врезался в толпу людей”, написал министр в Твиттере.

https://t.co/OzckR639WV#Video: Bus collision at accident site leaves 15 dead in #Turkey#ISTANBUL — A passenger #bus #collided Saturday with emergency teams handling an earlier road #accident in southern #Turkey, leaving at least 15 people dead and nearly two dozen injured pic.twitter.com/qZ4mRBJ7Vx

— ViralVdoz (@viralvdoz) August 20, 2022