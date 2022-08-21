Август, 21 в 2:08

По меньшей мере 32 человека погибли в двух отдельных ДТП в Турции.

Об этом сообщают турецкие СМИ, в том числе Haber Turk.

В субботу утром автобус врезался в участников дорожного движения вблизи Газиантепа, в результате чего 16 человек погибли и 21 получил ранения.

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Несколько часов спустя грузовик врезался в толпу людей в 250 км от города Мардин, также сразу убив 16 человек и, как сообщается, наехав на сотрудников скорой помощи.

На данный момент нет данных, что между ДТП присутствует какая-либо связь.

Позднее стало известно, что количество погибших в ДТП вблизи Мардина возросло до 19, а количество пострадавших составило 26 человек, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Инцидент в городе Дерик провинции Мардин “произошел после того, как у грузовика отказали тормоза, и он врезался в толпу людей”, написал министр в Твиттере.

https://t.co/OzckR639WV#Video: Bus collision at accident site leaves 15 dead in #Turkey#ISTANBUL — A passenger #bus #collided Saturday with emergency teams handling an earlier road #accident in southern #Turkey, leaving at least 15 people dead and nearly two dozen injured pic.twitter.com/qZ4mRBJ7Vx — ViralVdoz (@viralvdoz) August 20, 2022

Касательно первого ДТП, то инцидент произошел в субботу недалеко от южного города Низип в провинции Газиантеп. Автобус врезался в спасателей и репортеров, которые прибыли на место аварии с участием автомобиля, съехавшего с дороги.

Среди погибших были три пожарных, два сотрудника службы спасения и два журналиста, сообщил губернатор Газиантепа Давют Гул в Твиттере.

На фотографиях турецкого информационного агентства DHA видно, что задняя часть машины скорой помощи вырвана, а вокруг разбросаны металлические обломки.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг объявил о начале расследования аварии.

Источники: Haber Turk, BBC, Al Jazeera

Фото: Rita Rosenfeld