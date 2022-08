Боррель против запрета на въезд в ЕС всем гражданам России

Полный запрет на въезд россиян в ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает не очень хорошей идеей.

По его мнению, этот вопрос следует сначала обсудить на уровне Евросоюза.

В то же время Боррель считает, что российских олигархов не должны пускать в ЕС, но есть граждане РФ, “которые хотят бежать из страны, потому что не готовы жить в такой ситуации”.

