Боррель против запрета на въезд в ЕС всем гражданам России
Полный запрет на въезд россиян в ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает не очень хорошей идеей.
– Очень спорное предложение. Не думаю, что это хорошая идея – запрещать въезд всем россиянам. Нам нужно быть более выборочными, – заявил дипломат на форуме Рождение геополитической Европы в Испании.
По его мнению, этот вопрос следует сначала обсудить на уровне Евросоюза.
В то же время Боррель считает, что российских олигархов не должны пускать в ЕС, но есть граждане РФ, “которые хотят бежать из страны, потому что не готовы жить в такой ситуации”.
“Europe must learn to speak the language of power.”
???????????? In session I of #QuoVadisEuropa, HR/VP @JosepBorrellF will discuss with @SylvieKauffmann “The Birth of the Geopolitical Europe” and its role in the international order. https://t.co/SkHu2HBGSI
— European External Action Service — EEAS ???????? (@eu_eeas) August 22, 2022
30-31 августа в Праге состоится неформальная встреча глав МИД стран ЕС, в ходе которой будет обсуждаться вопрос запрещения выдачи виз гражданам РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.