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Боррель против запрета на въезд в ЕС всем гражданам России

Валентина Летяк, редактор ленты
Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Полный запрет на въезд россиян в ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает не очень хорошей идеей.

– Очень спорное предложение. Не думаю, что это хорошая идея – запрещать въезд всем россиянам. Нам нужно быть более выборочными, – заявил дипломат на форуме Рождение геополитической Европы в Испании.

По его мнению, этот вопрос следует сначала обсудить на уровне Евросоюза.

В то же время Боррель считает, что российских олигархов не должны пускать в ЕС, но есть граждане РФ, “которые хотят бежать из страны, потому что не готовы жить в такой ситуации”.

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30-31 августа в Праге состоится неформальная встреча глав МИД стран ЕС, в ходе которой будет обсуждаться вопрос запрещения выдачи виз гражданам РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.

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