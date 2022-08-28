Минэкономики Латвии откажется от использования русского языка

Август, 28 в 17:37

В правительстве Латвии намерены полностью отказаться от использования русского языка во время коммуникации в Министерстве экономики и подчиненных учреждениях. Об этом заявила министр экономики Латвии Илзе Индриксон.

По ее словам, осенью учреждение будет предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке.

– Как и в любой другой стране Европы, государственные учреждения в Латвии должны использовать в коммуникации с людьми и СМИ только государственный язык, – отметила она.

Министр экономики считает, что так Латвия продвигает усиление двуязычия, выделяя русский язык как имеющий особый статус по сравнению с другими. По ее мнению, пора изменить это и уравнять язык страны-агрессора.

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Источник: Delfi