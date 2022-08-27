Россия планирует увеличить численность армии в Украине еще на 90 тыс. военных – ГУР
Страна-агрессор Россия планирует увеличить численность армии для полномасштабной войны в Украине еще на 90 тыс. человек. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
— Используют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и резервные, которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы пополнить потери, нарастить свои усилия, увеличить численность именно той группировке, которое может быть применено против нашего государства, — отметил представитель ГУР.
Скибицкий рассказал, что, несмотря на попытки увеличить мобилизационные резервы, Российская Федерация провалила блицкриг против Украины.
– Наверное, увеличение сил не поможет России. Моральное состояние военнослужащих, которые сейчас ведут боевые действия, снижается. На добровольное вступление в ряды армии РФ по контракту все меньше желающих. Ушла паника среди населения крупных городов, никто не хочет идти на войну, – заявил он.