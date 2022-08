Украина загнала РФ в тупик, ничто не поможет Кремлю изменить баланс сил – WSJ

Август, 29 в 13:50

Россия пытается перебросить в Украину новые военные подразделения и технику, поскольку ее кампания по захвату Востока и Юга остановилась перед запланированным там так называемым референдумом. В то же время, американские аналитики сомневаются, что это изменит баланс сил, пишет издание The Wall Street Journal.

За последние недели по всей РФ сформирован ряд добровольческих батальонов, в том числе 3-й армейский корпус, предназначенный для поддержки нового наступления на Востоке Украины.

Видео его тренировки на российской военной базе в Мулино, примерно в 250 милях к востоку от Москвы, демонстрируют современное оружие, редко используемое в Украине. Однако в американском аналитическом центре Institute for the Study of War сомневаются в его эффективности.

– Лучшее оборудование не обязательно делает силы более эффективными, когда личный состав не хорошо обучен или дисциплинирован, – говорится в субботнем отчете ISW.

Автор публикации отмечает, что Россия пытается найти новые войска в тот момент, когда Киев продолжает наносить удары по российской военной инфраструктуре на оккупированных территориях.

Адмирал ВМС США и бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис сказал на днях, что ситуация с войсками отражает ужасное положение России и может побуждать Украину в скором времени начать большое контрнаступление.

– Теперь Путину нужно ввести новые войска просто для того, чтобы воевать. На стратегическом уровне я считаю, что он потерпел поражение в этой войне. Я не вижу, чтобы он выздоровел, но он все еще хочет сосредоточиться на захвате Донбасса. Это его новая цель, и для этого ему нужны новые солдаты, – объяснил Ставридис.

По мнению автора статьи, война на Востоке Украины зашла в тупик, когда российские войска истощены наступательными операциями и украинским сопротивлением.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

