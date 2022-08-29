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Факты / Украина
Малиновская Ангелина |
Обстрелы Энергодара, Сарн и взрывы в Крыму: что происходит на 187 сутки войны в Украине

Обстрелы Энергодара, Сарн и взрывы в Крыму: что происходит на 187 сутки войны в Украине

Российские военные снова нанесли ракетные удары по Харькову, в результате чего было частично разрушено трехэтажное здание.

Под обстрелами оказался Энергодар Запорожской области. Там оккупанты устроили пожар в жилых домах и сожгли припаркованные авто.

Запад Украины также ощутили российскую агрессию. В результате ракетного удара по Сарнам Ровенской области было повреждено около 30 домов – жилые, больница и один военный объект.

В Запорожской области российские военные 200 раз обстреляли город Орехов.

На территории временно оккупированного Крымского полуострова прогремела серия мощных взрывов, а именно в Севастополе и у мыса Фиолент.

В Краматорске Донецкой области россияне обстреляли жилой район вблизи железнодорожного вокзала.

Дарьевский мост и переправа через Ингулец находятся под контролем ВСУ.

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00:03 - 29 августа

Граждане и организации, принимающие на временное размещение ВПЛ, ждут от государства увеличения объемов компенсации расходов.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время своего визита в Николаевскую область.

— Речь идет об ожидании внесения изменений в соответствующие постановления КМУ с тем, чтобы все, кто дает убежище ВПЛ, получали вдвое более высокую компенсацию — 900 грн вместо 450 грн в месяц, — подчеркнула вице-премьер.

Источник: Минреинтеграции Украины

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23:57 - 28 августа

Дарьевский мост и переправа через реку Ингулец находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

— Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют, — говорится в сообщении.

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