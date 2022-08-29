Обстрелы Энергодара, Сарн и взрывы в Крыму: что происходит на 187 сутки войны в Украине

Российские военные снова нанесли ракетные удары по Харькову, в результате чего было частично разрушено трехэтажное здание.

Под обстрелами оказался Энергодар Запорожской области. Там оккупанты устроили пожар в жилых домах и сожгли припаркованные авто.

Запад Украины также ощутили российскую агрессию. В результате ракетного удара по Сарнам Ровенской области было повреждено около 30 домов – жилые, больница и один военный объект.

В Запорожской области российские военные 200 раз обстреляли город Орехов.

На территории временно оккупированного Крымского полуострова прогремела серия мощных взрывов, а именно в Севастополе и у мыса Фиолент.

В Краматорске Донецкой области россияне обстреляли жилой район вблизи железнодорожного вокзала.

Дарьевский мост и переправа через Ингулец находятся под контролем ВСУ.