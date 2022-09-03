Эрдоган предложил Путину выступить посредником в вопросе ЗАЭС

Сентябрь, 03 в 13:55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным 3 сентября.

Как сообщило агентство AFP, Эрдоган предложил РФ, чтобы Турция выступила посредником по вопросу Запорожской АЭС, которая находится под временным контролем оккупационных российских войск.

Сообщается, что во время телефонного разговора в основном речь шла об Украине.

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Они обсудили приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и реализацию заключенного в Стамбуле “зернового соглашения” по экспорту украинского зерна.

Также стороны выразили решимость продолжать строительство атомной станции Аккую в Турции согласно планам (АЭС Аккую в турецкой провинции Мерсин строится по российскому проекту, — Ред.).

Эрдоган и Путин договорились подробно обсудить эти вопросы во время встречи в Самарканде (Узбекистан) на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября.

Последний раз Эрдоган и Путин встречались в Сочи 5 августа. Тогда стороны достигли соглашения о платежах за российский газ в рублях.