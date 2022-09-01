Это был цирк: как инспекторы МАГАТЭ осматривали станцию в присутствии оккупантов

Ключевым моментом в деятельности миссии Международного агентства по атомной энергии на оккупированной армией РФ ЗАЭС будет работа той части, которая осталась на станции и продлит свое пребывание в течение 3-4 дней.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона 1 сентября.

— Ключевой будет работа той части миссии, которая осталась. Планируется, что она пробудет там три, может быть, четыре дня. По факту они должны ежедневно интенсивно работать и предоставить более расширенную информацию о том перечне, который мы обсудили накануне, — отметил он.

Галущенко рассказал, что, возможно, некоторые представители МАГАТЭ до двух человек могут там быть постоянно. Однако в этом контексте более важно, чтобы станцию ​​вернули под контроль Украины.

По его словам, оставшиеся представители миссии имеют детальный перечень вопросов, которые они должны изучить.

— Общение с персоналом – это очень важная вещь. Нам бы очень хотелось, чтобы это было сделано без давления со стороны оккупантов. Мы обсудили с Гросси, что это важно, чтобы такие вещи произносились тет-а-тет, – пояснил министр.

Также он говорит, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, с которым он уже пообщался после его возвращения на контролируемую Украиной территорию, пробыл на станции около двух часов.

Галущенко считает, что за это время невозможно получить необходимый объем информации, но Гросси и не говорит о том, что он это сделал. За это время он побывал в машзале, увидел военную технику, которую россияне пытались выдать за технику для химзащиты.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ не может освободить станцию ​​с оружием в руках, но важно, чтобы они заявили о необходимости ее демилитаризации.

Отметим, что один из работников Запорожской АЭС журналистам Суспільного рассказал, что инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с сотрудниками ЗАЭС в присутствии российских военных и работников Росатома.

— Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали “карты прилетов” и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от “неравнодушных граждан” о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк, – рассказал сотрудник ЗАЭС.

Он рассказал, что россияне убеждали представителей миссии, что на станции войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии, а ЗАЭС обстреливают ВСУ.

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