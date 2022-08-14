Эрдоган играет в свою игру: эксперт объяснил сближение Турции с РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступающий посредником в переговорах между Украиной и РФ, одновременно поддерживая с кремлевским диктатором тесные отношения, играет в свою игру. Ему необходима победа на выборах в 2023 году.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона назвал истинные цели Турции и объяснил, может ли Эрдоган быть эффективным посредником между Украиной и Россией.

– Я думаю, что Эрдоган до конца не осознает этого, он живет в парадигме, которая существовала до 24 февраля. Конечно, есть понимание, что идет война, но его инициатива, которую он выдвинул еще в ноябре, о начале переговоров и посредничестве возникла именно из-за угрозы этой войны. Тогда она была кстати. А сегодня очевидно, что украинцы не готовы к переговорам по ключевым вопросам – войны и мира с россиянами, – подчеркнул Семиволос.

По его словам, Турция, исходя из своих собственных интересов, пытается подтолкнуть Украину к переговорам, однако уже начинает понимать, что настойчивость вызывает наше раздражение.

– Конечно, дров в огонь подбрасывает их успешная посредническая деятельность в зерновом соглашении. Они понимают, что построили неплохую дипломатию, а значит – и вокруг других вопросов можно построить. Тем более что им это выгодно, учитывая увеличение товарооборота между странами. Для Эрдогана это очень важно, чтобы выиграть выборы 2023 года, – объясняет эксперт.

Поэтому, по его мнению, Эрдоган играет в свою игру, и это следует понимать.

– Второй момент очень важен: все соглашения, подписанные между Украиной и Турцией, они выполняют. Базовые международные соглашения, как перекрытие Босфора, например, турки также выполняют. То есть они не пересекаю каких-то красных линий, – считает Семиволос.

Как отметил эксперт, сейчас Украине нужно, согласно договоренностям и соглашениям, откровенно и четко говорить с турками о том, где красные линии, за которые не следует заходить.

– У них есть свои интересы. Мы понимаем это. Есть русско-турецкие отношения. Но мы не должны восстанавливать очень невыгодный для нас треугольник Украина – РФ – Турция. Мы должны продолжить работать на отдельном треке и одновременно объяснять, почему их отношения с Россией могут негативно сказаться на дальнейшем сотрудничестве с Украиной, – подытожил директор Центра ближневосточных исследований.

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