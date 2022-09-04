Цены на газ в ЕС могут обновить максимум из-за остановки Северного потока — Bloomberg

Сентябрь, 04 в 12:11

Цены на газ в Европе могут вырасти до максимума на фоне новостей о сроках возобновления работы газопровода Северный поток.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

По данным агентства, новость о том, что поставки по газопроводу в Европе не возобновятся в запланированные сроки, может повлиять на рынок энергоносителей и вызвать неопределенность, тем самым привести к значительному ценовому ралли с понедельника, что потенциально будет имитировать августовские максимумы.

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— Цены на газ в последнее время снизились и продемонстрировали наибольшее недельное падение за всю историю наблюдений после того, как данные показали, что Европа достигла своей цели по заполнению хранилищ на два месяца раньше запланированного срока, — отметили в издании.

Напомним, что 2 сентября российский ПАО Газпром заявил, что газопровод Северный поток-1 не откроется в субботу, как планировалось, что увеличивает риски отключений, нормирования и серьезной рецессии в Европе. Трубопровод должен был быть перезапущен после трех дней технического обслуживания.

Европа наращивала свои запасы газа, пытаясь подготовиться к перспективе российского отключения, и запас по крайней мере на часть зимы. Ситуация может ухудшиться, когда запасы сократятся, особенно ближе к концу отопительного сезона или если на континент ударит резкое похолодание.