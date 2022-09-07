Сентябрь, 07 в 20:39

В пятницу, 9 сентября, Европейская комиссия предложит установить предельную цену на российский газ и ряд других мер по уменьшению последствий спровоцированного РФ энергетического кризиса.

Об этом проинформировала сегодня на брифинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуацию на энергетическом рынке она назвала экстраординарной, поскольку Россия активно манипулирует рынком газа.

По словам фон дер Ляйен, эти манипуляции оказывают непосредственное влияние и на рынок электроэнергии. Кроме того, на территории Евросоюза сокращаются объемы атомной энергетики и гидроэнергетики. На фоне этого в ЕС наблюдаются “астрономические цены” на электроэнергию для домохозяйств и компаний.

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Для преодоления кризиса глава Еврокомиссии озвучила перечень из пяти немедленных шагов. Одним из них является установление предельной цены на российский газ.

– Мы стремимся снизить стоимость газа. Мы предложим предельную цену на российский газ. Цель здесь предельно ясна. Все мы знаем, что наши санкции глубоко врезаются в российскую экономику, оказывая сильное негативное влияние. Но Путин отчасти компенсирует это за счет доходов от ископаемого топлива. Итак, цель такова: мы должны сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования своей жестокой войны против Украины, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Евросоюз уже снизил импорт российского газа с 40% по состоянию на конец февраля до 9%.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices. So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses. We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

https://t.co/ntpzZknBjW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022

Среди других шагов президент Еврокомиссии назвала:

разумное сбережение электроэнергии (речь идет о стратегии сокращения потребления электричества в моменты пикового спроса);

ограничение доходов компаний, которые производят электроэнергию с низкими затратами, однако получают сверхприбыли вследствие роста цен на электричество;

введение ограничений на прибыль для нефтяных и газовых компаний, которые также получают сверхприбыли из-за роста цен;

поддержку энергетических компаний, не справляющихся с нестабильностью рынков.

Все эти шаги будут рассмотрены на встрече министров энергетики стран ЕС в пятницу, 9 сентября.

Как могут ограничить цену на российский газ?

Как сообщает западное издание Politico со ссылкой на полученные документы, Еврокомиссия предложит ограничить цену на российский газ на уровне €50 за мегаватт-час. Это меньше одной пятой от текущей спотовой цены на газовом рынке.

Предложения также предусматривают командно-контрольное распределение газа среди стран ЕС при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Документ Еврокомиссии содержит предупреждение, что меры, направленные против газовых доходов РФ, рискованны. Отмечается, что это своеобразная авантюра, и Евросоюз должен быть готов немедленно отказаться от российского газа, если Москва отомстит, прекратив все поставки.

Politico пишет, что Франция выступила в поддержку установления общеевропейского ограничения цены на газ из России.

– Если Еврокомиссия примет решение ввести предельную цену на природный газ, поставляемый по трубопроводам из России, Франция поддержала бы такой шаг, — заверил французский лидер Эммануэль Макрон.

Госсекретарь по делам Европы при французском правительстве Лоранс Бун отметила, что такой шаг необходим как ответ на российскую агрессию. По ее словам, любые новые меры будут временными: от шести месяцев до года.

Министр экологических преобразований Испании Тереза Рибера выразила мнение, что странам ЕС будет сложно определить технические нюансы новых шагов по газу.

А Германия пока занимает более осторожную позицию. В Берлине сообщили, что хотят создать государственную экспертную комиссию для определения подхода к ограничению цен на российский газ.

Как известно, российская компания Газпром 31 августа полностью приостановила поставки газа из РФ в Германию по трубопроводу Северный поток-1 – якобы по техническим причинам.

Впоследствии в Кремле прибегли к откровенному шантажу Запада. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставками газа через Северный поток будут сохраняться до тех пор, пока не будут отменены западные санкции.