В пятницу, 9 сентября, Европейская комиссия предложит установить предельную цену на российский газ и ряд других мер по уменьшению последствий спровоцированного РФ энергетического кризиса.

Об этом проинформировала сегодня на брифинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуацию на энергетическом рынке она назвала экстраординарной, поскольку Россия активно манипулирует рынком газа.

По словам фон дер Ляйен, эти манипуляции оказывают непосредственное влияние и на рынок электроэнергии. Кроме того, на территории Евросоюза сокращаются объемы атомной энергетики и гидроэнергетики. На фоне этого в ЕС наблюдаются “астрономические цены” на электроэнергию для домохозяйств и компаний.

Для преодоления кризиса глава Еврокомиссии озвучила перечень из пяти немедленных шагов. Одним из них является установление предельной цены на российский газ.

Она уточнила, что Евросоюз уже снизил импорт российского газа с 40% по состоянию на конец февраля до 9%.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.

So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.

We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022