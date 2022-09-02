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Факты / Украина

Страшилки о “холодной зиме” оказались пшиком: Подоляк о газовом шантаже РФ

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Страшилки о “холодной зиме” оказались пшиком: Подоляк о газовом шантаже РФ
Фото: Depositphotos

К началу сентября газовые хранилища Европы почти полностью заполнены. Страшилки России о якобы “холодной зиме” оказались обычным пшиком.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. В очередной раз оказалось, что российские страшилки о “холодной зиме” являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Наверное, план таков: свободная Украина и энергонезависимый ЕС, – отметил он.

Напомним, что в пятницу, 2 сентября, министры финансов стран Большой семерки (G7) утвердили предельную цену на нефть из России.

По словам канцлера казначейства Британии Надхима Захави, они ограничат возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти путем запрета на предоставление услуг, таких как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть сверх согласованной пороговой цены.

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Фото: Михаил Подоляк

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