Снятие санкций в обмен на газ: Кремль снова прибег к шантажу Запада

Сентябрь, 05 в 13:57

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы со снабжением газа по Северному потоку будут до тех пор, пока не снимут западные санкции.

— Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Других причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует, — сказал он.

Спикер отметил, что остался рабочим только один агрегат, “и тот дает сбои, и там происходят поломки, и это приводит к остановке прокачки”.

— Учитывая, что санкции продолжают работать, учитывая, что они вносят абсолютное смятение, юридическое, практическое, в то, что связано с техобслуживанием всех узлов и агрегатов, то сейчас пока можно надеяться на этот единственный агрегат, что-то удастся его упорядочить, – продолжил он.

Песков добавил, что из-за санкций вся работа трубопровода “держится на одном агрегате, который нуждается в серьезном обслуживании”.

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У Пескова спросили, можно ли говорить, что вопрос прокачки газа по Северному потоку полностью зависит от санкций и поставки возобновятся, если их снимут или смягчат.

— Безусловно, те же санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают предоставлять эти юридические гарантии и тому подобное, именно эти санкции, которые ввели западные государства, довели ситуацию до того, что мы видим сейчас, – сказал он.

Напомним, что Газпром объявил о закрытии на неопределенный срок газопровода Северный поток в Германию, объяснив это техническими причинами.