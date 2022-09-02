Сентябрь, 02 в 16:53

В пятницу, 2 сентября, министры финансов стран Большой семерки (G7) утвердили предельную цену на нефть из Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении Большой семерки, распространенном 2 сентября.

– Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти путем запрета на предоставление услуг, таких как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть сверх согласованной предельной цены, – сообщил канцлер казначейства Британии Надхим Захави.

Он добавил, что страны G7 едины в своем противодействии российской варварской агрессии и сделают все возможное, чтобы поддержать Украину в борьбе за суверенитет, демократию и свободу.

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Также Большая семерка создаст “широкую коалицию” для совместного введения потолка цен.

– Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер, а также призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка, – сказано в заявлении.

Лимит цен собираются определить всей коалицией. Ожидается, что он будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров.

Также страны G7 собираются продолжить поощрять нефтедобывающие страны увеличивать свою добычу.

Ранее сообщалось, что страны Большой семерки собираются ввести ограничение на стоимость российской нефти к началу декабря. Они хотят, чтобы лимит на цену заработал одновременно в ЕС и членах G7.

В Bloomberg утверждают, что США и союзники хотят установить максимальную цену на нефть из РФ на уровне $40-60 за баррель.