Китай покупает у РФ сжиженный газ за полцены, чтобы перепродать по более высоким ценам — СМИ

Сентябрь, 09 в 17:07

Китай покупает российский сжиженный газ за полцены. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров, осведомленных по делу.

Экспортный завод СПГ Сахалин-2 на Дальнем Востоке России недавно продал несколько партий сжиженного газа в Китай по цене почти вдвое ниже текущей спотовой цены на тендере, который завершился в начале этой недели.

Тем не менее, как пишет агентство, такой шаг может быть выгоден обеим сторонам, причем российская сторона может получить прибыль от таких продаж.

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Что касается Пекина, то он может обеспечить более дешевые поставки и перепродавать поставки от более дорогих экспортеров коммунальным предприятиям Европы и Азии, тогда как Россия может продолжать продавать топливо с прибылью.

Япония и Южная Корея, традиционно являющиеся основными направлениями для Сахалинского СПГ, прекратили закупать спотовые поставки с завода после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале.

— Российские предложения все еще пробиваются на рынок только благодаря реорганизации торговых потоков через участников рынка, которые не против принятия российских грузов. Похоже, Китай с удовольствием принимает грузы российского СПГ со скидками, заменяя альтернативные поставки, которые затем могут быть направлены в Европу по более высоким ценам, — говорит энергетический аналитик Credit Suisse Сол Кавоник.

Согласно данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, в августе объем импорта СПГ Китаем из России вырос до самого высокого уровня, по крайней мере, за два года. Между тем, поставки из США упали, поскольку китайские импортеры перенаправляют грузы в Европу с огромной прибылью.

Оператор Сахалин-2 преимущественно принадлежит ОАО Газпром и недавно был переведен в Россию согласно указу Владимира Путина. Этот шаг заставил Shell Plc отказаться от своей доли в 27,5% в проекте по дешевке.