Минобороны России придумало новую “отмазку” для объяснения успехов ВСУ на фронте

Сентябрь, 10 в 17:44

Министерство обороны России объяснило успехи Вооруженных сил Украины на фронте решением о “перегруппировке сил российской армии из Балаклеи и Изюма в Харьковской области на Донецкое направление”.

— Для достижения заявленных целей “специальной военной операции по освобождению Донбасса” принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении, — сообщает МО РФ.

Вчера пропагандисты и Минобороны РФ сообщали, что колонны движутся на Харьковское направление. Однако сегодня российское ведомство сообщило, что их уже три дня перебрасывали от Харьковского направления.

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К тому же Минобороны РФ сочинило очередную историю о том, что якобы “за трое суток уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии”.