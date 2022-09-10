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Минобороны России придумало новую “отмазку” для объяснения успехов ВСУ на фронте

Юля Захарченко, редактор ленты
Минобороны России придумало новую “отмазку” для объяснения успехов ВСУ на фронте

Министерство обороны России объяснило успехи Вооруженных сил Украины на фронте решением о “перегруппировке сил российской армии из Балаклеи и Изюма в Харьковской области на Донецкое направление”.

— Для достижения заявленных целей “специальной военной операции по освобождению Донбасса” принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении, — сообщает МО РФ.

Вчера пропагандисты и Минобороны РФ сообщали, что колонны движутся на Харьковское направление. Однако сегодня российское ведомство сообщило, что их уже три дня перебрасывали от Харьковского направления.

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К тому же Минобороны РФ сочинило очередную историю о том, что якобы “за трое суток уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии”.

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