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В Мелитополе отомстили трем коллаборантам за участие в организации “референдума” — мэр

Юля Захарченко, редактор ленты
Мелітополь
Фото: Depositphotos

В Мелитополе на Запорожье в результате взрывов 9 сентября был уничтожен штаб Единой России. Силы сопротивления ударили по домам трех коллаборантов, в результате чего они остались без жилья.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, трое коллаборантов принимали участие в организации псевдореферендума на временно оккупированной территории Украины.

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– Последние взрывы, которые были непосредственно у рашистов, – это разрушенный штаб Единой России. Это три поджаренных коллаборанта, принимавших участие в организации псевдореферендума. Они остались без своих домов, – отметил Иван Федоров.

Мэр Мелитополя рассказал, что теперь после ударов российские коллаборанты уже отказываются помогать оккупантам с организацией псевдореферендума.

По словам Федорова, российские войска объявили охоту за якобы “украинскими дронами”, но на самом деле они стремятся запугать местных жителей.

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