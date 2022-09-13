Девять стран ЕС отказались принимать российских туристов
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Российские туристы больше не смогут попасть на территорию Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Дании, Бельгии и Нидерландов.
Эти страны Евросоюза не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
– “Совок”, запах нафталина, россияне так давно этого хотели, – написал он в Telegram.
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12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о полной приостановке действия Соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.
С понедельника на граждан РФ распространяются общие визовые правила.