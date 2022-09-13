Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Девять стран ЕС отказались принимать российских туристов

Валентина Летяк, редактор ленты
Девять стран ЕС отказались принимать российских туристов
Фото: Depositphotos

Российские туристы больше не смогут попасть на территорию Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Дании, Бельгии и Нидерландов.

Эти страны Евросоюза не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– “Совок”, запах нафталина, россияне так давно этого хотели, – написал он в Telegram.

Сейчас смотрят

12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о полной приостановке действия Соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией.

С понедельника на граждан РФ распространяются общие визовые правила.

Читайте
Еврокомиссия советует не выдавать гражданам РФ долгосрочные многократные визы

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка