Сентябрь, 09 в 11:49

В пятницу, 9 сентября, Совет ЕС утвердил полную приостановку действия Соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Теперь на граждан РФ будут распространяться общие визовые правила.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 9 сентября. Упрощенный визовый режим с РФ перестанет действовать уже с понедельника, 12 сентября 2022 года.

– Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз, — подчеркивается в сообщении.

Как ранее информировали в Еврокомиссии, после отмены упрощенного визового режима:

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Визовый сбор для россиян возрастет до €80, а срок принятия решения по выдаче визы – с 10 до 15 дней (при этом он может быть продлен до 45 дней, если необходимо дополнительное рассмотрение визовой заявки).

Вводятся более жесткие правила по выдаче многократных виз в Шенгенскую зону.

От россиян потребуют более длинный перечень подтверждающих документов для получения визы.

То есть россияне больше не будут пользоваться привилегированным доступом в Евросоюз. Приостановка упрощенного визового режима распространяется на все категории путешественников, направляющихся в ЕС на короткий срок.

В то же время в Совете ЕС заверили, что такой шаг не окажет негативного влияния на лиц, путешествующих в Евросоюз с жизненно важными целями: на журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества. Для них будут выработаны отдельные нормы.

– Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных стран-партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной, в том числе неизбирательными нападениями на гражданское население, Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий РФ и еще одним доказательством нашей непреклонной приверженности Украине и ее народу, — отметил Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Упрощенный визовый режим между Евросоюзом и Россией действует с июня 2007 года. 25 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, ЕС частично приостановил действие упрощенного визового режима – для российских дипломатов, других официальных лиц и представителей бизнеса.

31 августа министры иностранных дел стран-членов Евросоюза достигли политического соглашения о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.