Перелом в войне: ВСУ могут освободить оккупированные территории в ближайшие недели – WP
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области, которое заставило российские войска поспешно отступить, может ознаменовать переломный момент в войне и усилить давление на Москву, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей западной разведки.
– Недавние успехи подпитали новое чувство оптимизма относительно того, что украинские войска могут отвоевать больше территорий в ближайшие недели и потенциально вытеснить россиян из земель, которые они удерживали с начала войны в феврале, – отмечает автор.
Скорость отступления, похоже, ошеломила командование ВС РФ, однако россияне все еще способны перегруппироваться и нанести мощный удар, предупредили некоторые чиновники.
Другие считают, что для этого у Путина нет больших резервов живой силы и вооружения, а к использованию химического или тактического ядерного оружия он вряд ли прибегнет.
Они прогнозируют прорыв украинских военных также в районах Херсона и Мариуполя, но здесь им не хватает артиллерии для вытеснения российских сил.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 202-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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