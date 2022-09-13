Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы преодолеть террор Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

— Почему самый большой источник террора в мире – Россия – до сих пор может вести эту войну? И почему она может вести войну так жестоко и цинично? Только одна причина – недостаточно давления на Россию. Недостаточно реагирования на террор этого государства. Просто взгляните, что себе позволяет Россия. Ни один другой террорист не делал этого никогда в истории – столько всего одновременно, — считает глава государства.