— Почему самый большой источник террора в мире – Россия – до сих пор может вести эту войну? И почему она может вести войну так жестоко и цинично? Только одна причина – недостаточно давления на Россию. Недостаточно реагирования на террор этого государства. Просто взгляните, что себе позволяет Россия. Ни один другой террорист не делал этого никогда в истории – столько всего одновременно, — считает глава государства.
Днем в ряде городов Ростовской области на территории России раздалась серия мощных взрывов. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что сегодня в РФ произошло много “хлопков”, несмотря на безоблачное небо.
– Над всей Россией безоблачное небо. Но много “хлопков”… Но Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальные – в компетенции “безоблачного неба над Таганрогом”, — отметил Михаил Подоляк в Twitter.
Российские захватчики продолжают жаловаться на ситуацию на фронте. Если украинские защитники уничтожат врага в районе Лимана, тогда откроется путь на Лисичанск и Северодонецк. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.
– Как сообщают россияне, у них произошла какая-то беда в районе Лимана. Они страдают и пишут об этом ужасные вещи. Мол, Лиман едва держится. Если прочесть сепаратистские и российские сайты, то там у них незаметно подкралась беда. Сражающиеся под Осколом “герои” попадают в очень неприятную ситуацию, которая неизвестно, чем для них закончится, — отметил он.