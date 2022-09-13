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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине, Донбассе и Юге: что происходит на 202 сутки войны (онлайн)

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине, Донбассе и Юге: что происходит на 202 сутки войны (онлайн)

Вооруженные силы Украины освободили по меньшей мере 13 населенных пунктов на Юге.

Запорожская атомная электростанция должна перейти под контроль Украины, иначе Россия не прекратит опасную игру, считают в МИД.

Отказываются от службы: Россия приостанавливает отправку новых подразделений в Украину.

Украинские защитники освободили уже почти 6 тыс. кв. км территорий, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Наступление ВСУ на Харьковщине стало одним из самых больших военных успехов с 1945 года – The Atlantic.

Во временно оккупированном Херсоне движение сопротивления подорвало коллаборантку Татьяну Томилину, сообщили местные СМИ.

ВСУ освободили от оккупантов село Богородичное, сообщает Донецкая ОВА.

В Нацгвардии подтвердили информацию, что Святогорск Донецкой области находится под контролем Украины.

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01:06 - 13 сентября

Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы преодолеть террор Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

— Почему самый большой источник террора в мире – Россия – до сих пор может вести эту войну? И почему она может вести войну так жестоко и цинично? Только одна причина – недостаточно давления на Россию. Недостаточно реагирования на террор этого государства. Просто взгляните, что себе позволяет Россия. Ни один другой террорист не делал этого никогда в истории – столько всего одновременно, — считает глава государства.

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01:04 - 13 сентября

Солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал погиб под Майорском 12 сентября.

По словам сотрудницы Нацоперы Ларисы Тарасенко, 47-летний Александр Шаповал пошел служить в ВСУ добровольцем, он был гранатометчиком.

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01:01 - 13 сентября

Днем в ряде городов Ростовской области на территории России раздалась серия мощных взрывов. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что сегодня в РФ произошло много “хлопков”, несмотря на безоблачное небо.

– Над всей Россией безоблачное небо. Но много “хлопков”… Но Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальные – в компетенции “безоблачного неба над Таганрогом”, — отметил Михаил Подоляк в Twitter.

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01:00 - 13 сентября

Российские захватчики продолжают жаловаться на ситуацию на фронте. Если украинские защитники уничтожат врага в районе Лимана, тогда откроется путь на Лисичанск и Северодонецк. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

– Как сообщают россияне, у них произошла какая-то беда в районе Лимана. Они страдают и пишут об этом ужасные вещи. Мол, Лиман едва держится. Если прочесть сепаратистские и российские сайты, то там у них незаметно подкралась беда. Сражающиеся под Осколом “герои” попадают в очень неприятную ситуацию, которая неизвестно, чем для них закончится, — отметил он.

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