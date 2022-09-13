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Расмуссен: Разница между 5 статьей НАТО и Киевским договором безопасности – в количестве гарантов

Юля Захарченко, редактор ленты
Расмуссен: Разница между 5 статьей НАТО и Киевским договором безопасности – в количестве гарантов
Фото: Офис президента

Основное отличие между пятой статьей статуса НАТО и представленным Киевским договором безопасности – это количество гарантов для обеспечения безопасности Украины.

Об этом заявил 12-й генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен на совместном брифинге с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Киеве.

Журналисты спросили Расмуссена об отличии нового договора по гарантиям безопасности для Украины от пятой статьи устава НАТО, предусматривающей коллективный ответ на нападение на одного из членов Альянса.

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— У НАТО у вас есть ряд союзников – 30, теперь уже будет 32. Здесь мы имеем меньшую группу гарантов. Это, безусловно, главное отличие между пятой статьей договора НАТО и гарантиями безопасности, сформулированными для этого документа, — отметил бывший генсек Альянса.

Однако он заверил, что цель договора одна – обеспечить безопасность Украины. Именно с этой целью рабочая группа Ермака-Расмуссена будет пропагандировать Киевский договор безопасности для подписания документа государствами-гарантами.

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