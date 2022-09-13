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Не заменят вступление в НАТО и ЕС: в Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Не заменят вступление в НАТО и ЕС: в Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности Украины
Фото: Офис президента

В Киеве презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые предусматривают многоуровневый подход. Согласно документу, основная группа союзников должна взять на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов против России.

В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности – совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину с государствами-гарантами.

Предлагаемые рекомендации предусматривают следующее:

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  • Самая сильная гарантия безопасности для Украины — способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого нужны ресурсы на содержание ВСУ, способные противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям России.
  • Нужны многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача вооружения и разведывательная поддержка со стороны союзников, военные и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО.
  • Гарантии безопасности будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединенными в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве Киевского договора безопасности.
  • Договор объединит основную группу стран-союзников и Украины. В частности, она может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.
  • Пакет гарантий содержит меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера, чтобы избежать новой агрессии или посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.
  • Структура Киевского договора безопасности предусматривает полноценный санкционный пакет против России и может содержать дополнительные компоненты, например, соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и другие.
  • Гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО и полноценное членство в Европейском Союзе. Они направлены на обеспечение безопасности Украины, а в случае нападения – защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности при любых обстоятельствах.

Полный текст рекомендаций

Глава Офиса президента подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины — это не замена вступления в НАТО, а только средство обеспечения безопасности до полноправного членства в Альянсе. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен убежден, что победа Украины – это непосредственный приоритет.

Источник: Офис президента
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