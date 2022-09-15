Сентябрь, 15 в 15:11

Польша должна потребовать выплаты репараций за ущерб, полученный во время Второй мировой войны, не только от Берлина, но и Москвы.

Об этом заявил в интервью польскому изданию Wprost президент Польши Анджей Дуда.

– Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, позже к этой войне присоединилась и Россия. Поэтому я считаю, что мы должны также требовать репарации от РФ, — подчеркнул он.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что на следующем этапе Варшава потребует репарации от РФ, Дуда заявил, что это нужно сделать.

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– Я думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, почему бы нам не заниматься этим, – сообщил он.

Комментируя требования к Германии относительно репараций, Дуда отметил, что никто так и не покрыл ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны. В частности, гитлеровские войска тогда безвозвратно разрушили Варшаву. Президент Польши назвал это “планомерным, брутальным разрушением города”.

– Если кто-то сегодня скажет, что мы без нужды вызываем конфликт, требуя репараций, пусть спросит у немцев, почему они спровоцировали этот конфликт в 1939 году. Польша заслуживает компенсации и все. И я думаю, что Германия тоже осознает это, – проинформировал Дуда.

Он добавил, что за последние 30 лет Германия получала выгоду от соседства с Польшей, продавая товары на польском рынке (особенно тогда, когда Польша еще не вступила в Евросоюз). Политик уточнил, что Берлин в свое время действительно помогал Польше, но и Варшава делала немало.

– Поэтому вопрос не в том, что наши соседи оказывают нам большую услугу, а мы этим пользуемся… Придется серьезно говорить о компенсации. Больше нельзя делать вид, что ничего не произошло, – уточнил Дуда.

Как известно, 1 сентября 1939 года гитлеровские войска вторглись в Польшу, и эта дата считается началом Второй мировой войны.

Вторжение нацистской Германии произошло вскоре после подписания с СССР Пакта Молотова-Риббентропа (или соглашения о ненападении). Этот документ гарантировал нейтралитет СССР в конфликте нацистской Германии с Польшей и странами Запада. Пакт содержал секретный раздел советских и немецких “сфер влияния” в Европе.

17 сентября 1939 года на территорию Польши вторглись войска СССР.

Недавно стало известно, что Польша официально обратится к Германии с требованием о выплате военных репараций за нанесенный стране ущерб во время Второй мировой войны. Речь идет о почти $1,3 трлн.

В то же время федеральное правительство Германии отклонило требования Варшавы по репарациям.

Источник: Wprost