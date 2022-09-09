Сентябрь, 09 в 18:04

Украина потребует от страны-агрессора России не менее $300 млрд репараций за полномасштабную войну.

Об этом сообщил в комментарии немецким СМИ министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он объяснил, что Киев будет настаивать на принятии резолюции Генассамблеей ООН, на которой в дальнейшем будет базироваться международный механизм возмещения ущерба.

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– Мы требуем компенсации за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей захватнической войной, – подчеркнул Малюська.

Как отмечают СМИ, ущерб Украины от полномасштабного вторжения войск РФ оценивается в гораздо большую сумму. Однако $300 млрд, о которых упомянул Малюська, соответствуют размеру активов центробанка РФ в странах Большой семерки (G7), которые были заморожены после введения санкций.

Малюська настаивает на доступе к этим российским средствам, а также к активам госкомпаний РФ за рубежом и конфискованному имуществу российских олигархов.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что в пользу Украины должны передать все конфискованные российские активы. Это сотни миллиардов долларов, которые должны пойти на помощь украинцам и восстановление. Киев предлагал создать фонд с $300 млрд российских средств для выплат репараций.