Сентябрь, 16 в 20:25

Швейцария присоединилась к Европейскому Союзу, приостановив соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

— Приостановка действия соглашения не означает общей заморозки виз для россиян, а наоборот, они должны будут использовать обычную визовую процедуру для въезда в Швейцарию, — говорится в заявлении.

Отметим, что 9 сентября ЕС приостановил соглашение об упрощении визового режима с Россией в ответ на полномасштабную войну в Украине, которую развязала РФ.

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— Швейцария заинтересована в том, чтобы внести вклад в общую и единую визовую политику на европейском уровне. В противном случае мы рискуем столкнуться с увеличением количества заявок на получение виз, которые подают в представительства за рубежом граждане России, стремящиеся обойти решение ЕС, — говорится в заявлении.

Швейцария и РФ подписали соглашение об упрощении выдачи виз гражданам в 2009 году. В рамках соглашения была упрощена визовая процедура для определенных групп людей и целей поездки, а визовые сборы были уменьшены или отменены.

Теперь визовые процедуры для российских граждан будут базироваться на обычных правилах Визового кодекса.