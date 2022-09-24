Украина работает над обменом пленными в формате всех на всех — Подоляк

Сентябрь, 23 в 21:10

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предлагает применить формулу обмена военнопленными Украины и России – всех на всех. Украинское правительство активно работает над предложенной концепцией, однако Российская Федерация выступает против.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, со стороны Украины не было никаких уступок в количестве людей, мотивах и условиях.

— Когда начинались процессы с выхода людей из Азовстали, то президент Зеленский тогда говорил, что одним из ключевых условий, что люди согласились выйти, есть определенные предварительные договоренности с российской стороной на уровне спецслужб при посредничестве других государств, в частности, Турции и Саудовской Аравии, а также ООН, участвующей в переговорном процессе, – отметил советник главы Офиса президента.

В течение четырех месяцев продолжались переговоры на разных уровнях, для которых была создана неформальная оперативная группа с представителями Офиса президента.

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По словам Подоляка, россияне постоянно искали поводы перенести переговоры или создать новые условия для обмена пленными.