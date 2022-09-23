Доказательство “гуманности” врага: в руке освобожденного из плена Дианова не хватает 4 см кости

Сентябрь, 23 в 16:59

Защитник Азовстали из Тернополя и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, фотография которого разлетелась в соцсетях, вернулся из плена во время обмена 21 сентября. Его рука не срослась должным образом, к тому же у нее не хватает четырех сантиметров кости.

Воин, освобожденный после четырех месяцев плена, еще во время боев на Азовстале получил тяжелые ранения. У него были прострелены обе ноги и раздроблена кость правой руки.

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— Цена плена. И яркое доказательство “гуманности” наших врагов… Раненая рука не то, что не срослась. В ней не хватает четырех сантиметров кости. Лечение и восстановление явно растянется надолго, – отметила журналистка Виолетта Киртока, обнародовавшая фотографии раненой руки украинского защитника.

В результате обмена пленными 21 сентября всего удалось вернуть 215 защитников Украины. Он происходил одновременно на трех локациях.

В частности, обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение пяти командиров, защищавших Азовсталь, при содействии президента Турции Реджепа Эрдогана, а также освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.