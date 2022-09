Главу КНР Си Цзиньпина поместили под домашний арест после того, как его сняли с поста командующего Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Об этом пишет ряд азиатских СМИ.

Так, индийский телеканал India TV сообщает, что президент Китая Си Цзиньпин находится под домашним арестом, а столица Пекин в настоящее время находится под контролем армии. Но и эта информация сейчас требует подтверждения.

Также сообщается, что международные и внутренние рейсы в Пекин и из Пекина приостановлены.

В сообщении News Highland Vision говорится, что экс-президент Китая Ху Цзиньтао и бывший премьер-министр Вэнь Цзибао убедили Сун Пина, бывшего члена постоянного комитета, присоединиться к ним и взять под свой контроль Центральное бюро охраны, которое отвечает за безопасность президента и постоянного комитета правящей Коммунистической партии Китая.

Видео, появившиеся в социальных сетях с различных аккаунтов, предполагают, что большие армейские колонны направляются в Пекин. Например, на видео запечатлели 80-километровую колонну военной техники НОАК. Конвой якобы выехал из региона Хуанлай недалеко от Пекина.

#PLA military vehicles heading to #Beijing on Sep 22. Starting from Huanlai County near Beijing & ending in Zhangjiakou City, Hebei Province, entire procession as long as 80 KM. Meanwhile, rumor has it that #XiJinping was under arrest after #CCP seniors removed him as head of PLA pic.twitter.com/hODcknQMhE

По различным сообщениям, как только Цзиньтао и Цзибао взяли под свой контроль Центральное бюро охраны, Си Цзиньпина якобы задержали в аэропорту, когда он вернулся из Самарканда в Узбекистане, где он присутствовал на саммите ШОС.

Также говорят, что пока Си Цзиньпин находился в Самарканде, экс-премьер и бывший президент замышляли заговор против нынешнего лидера КНР.

Стоит отметить, что пока нет ни одной официальной информации об аресте главы Китая.

Издание OneIndia решило проверить информацию о якобы аресте Си Цзиньпина и не нашло подтверждения. По мнению журналистов, задержание президента Китая стало бы международной новостью, и о ней бы знали все ведущие СМИ.

Директор центра исследований Chicago Council Тереза Феллон написала в Twitter: В интернете распространяются слухи о военном перевороте в Китае и о том, что Си Цзиньпин находится под арестом после того, как члены из КПК отстранили его от должности командующего НОАК. Массовая отмена полетов в Китае — это просто военные учения или есть еще что-то?

Rumors are swirling across the internet of a military coup in China and that Xi Jinping is under arrest after CCP seniors removed him as head of the PLA. Is the massive cancellation of flights in China just a military exercise, or is there something more to it? ???? pic.twitter.com/VDyQZacM2T

— Theresa Fallon (@TheresaAFallon) September 23, 2022