Сентябрь, 27 в 11:22

В турецком городе Мерсине в районе Мезитли прогремел взрыв возле отделения полиции.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Министерство внутренних дел Турции сообщило, что в результате взрыва ранения получили двое правоохранителей, но один из них позже скончался в больнице. Операция другого раненого полицейского прошла успешно.

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Также сообщается, что к теракту причастны две женщины — они из организации Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической.

В министерстве внутренних дел отметили, что обе женщины погибли. На данный момент удалось установить личность одной женщины — это Дильшах Эрджан.

По данным силового ведомства, женщины сначала устроили стрельбу, а потом подорвали взрывчатку, которую несли на себе.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как одна из женщин подходит к зданию, достает короткоствольное оружие и начинает стрелять. Далее она убегает. Рядом с ней находится другая женщина, она тоже открывает стрельбу, возможно из автомата.

Также видно как перед отделением полиции на асфальте лежит раненый. Женщины продолжают стрелять.

Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Ağır yaralanan bir polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Polisevine yönelik kalleş saldırının görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/gtGRNptrcN — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) September 27, 2022

Также полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к нападению.

Рабочая партия Курдистана – подпольная группа, созданная в 1978 году. Турция, США и страны ЕС считают ее террористической организацией.

Источники: Hurriyet, Anadolu

Фото: скриншот и видео Hurriyet