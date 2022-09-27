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В Турции произошел взрыв возле отделения полиции, погиб полицейский

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Турции произошел взрыв возле отделения полиции, погиб полицейский

В турецком городе Мерсине в районе Мезитли прогремел взрыв возле отделения полиции.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Министерство внутренних дел Турции сообщило, что в результате взрыва ранения получили двое правоохранителей, но один из них позже скончался в больнице. Операция другого раненого полицейского прошла успешно.

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Также сообщается, что к теракту причастны две женщины — они из организации Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической.

В министерстве внутренних дел отметили, что обе женщины погибли. На данный момент удалось установить личность одной женщины — это Дильшах Эрджан.

По данным силового ведомства, женщины сначала устроили стрельбу, а потом подорвали взрывчатку, которую несли на себе.

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На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как одна из женщин подходит к зданию, достает короткоствольное оружие и начинает стрелять. Далее она убегает. Рядом с ней находится другая женщина, она тоже открывает стрельбу, возможно из автомата.

Также видно как перед отделением полиции на асфальте лежит раненый. Женщины продолжают стрелять.

Также полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к нападению.

Рабочая партия Курдистана – подпольная группа, созданная в 1978 году. Турция, США и страны ЕС считают ее террористической организацией.

Источники: Hurriyet, Anadolu

Фото: скриншот и видео Hurriyet

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