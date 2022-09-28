США могут не заметить признаков, когда Путин захочет применить ядерное оружие – СМИ
Любые признаки того, что президент РФ Владимир Путин решил применить ядерное оружие, могут появиться слишком поздно.
Бывшие и нынешние американские чиновники в комментарии изданию Politico подчеркнули, что у России есть 23 различных системы вооружений двойного назначения, многие из которых она использует в Украине.
Таким образом большинство российских самолетов вместе с обычными ракетными установками могут доставлять меньшее тактическое ядерное оружие, предназначенное для более целенаправленного использования на поле боя.
Применение стратегического оружия, такого как межконтинентальные баллистические ракеты, сопровождается контрольными сигналами, что свидетельствуют о приведении подразделений в боевую готовность или собрании на учения.
– То есть, если Путин или его командиры не захотят, чтобы мир узнал заранее об их намерениях, США могут никогда не узнать, когда российские войска заменили обычные боеприпасы на атомные бомбы, – отмечают в издании.
Из открытых источников известно, что у России более 1,9 тыс. тактических ядерных боеголовок, относящихся к нестратегическому ядерному оружию.
В то же время, разведывательные службы уверены, что Россия не рискнет начать полную ядерную войну, совершив массированное нападение на Украину или страны НАТО.
– Что они могут сделать, так это использовать оружие малой дальности. У них есть боеголовки, которые мы называем микроядерными с взрывной мощностью от десятков до сотен тонн, – убеждены американские чиновники.
Но, несмотря ни на что, есть тонкие признаки того, что подготовка к применению ядерного оружия стартовала.
В частности, нестандартными могут быть передвижения подразделений со средствами доставки небольшого ядерного устройства.
К примеру, Россия может отправить одно подразделение, но забрать все остальные.
Есть версия, что РФ захочет телеграфировать о своих намерениях в надежде получить дипломатическое влияние.
– Я думаю, что россияне, если они готовятся это сделать, постараются об этом сигнализировать, – считает бывший ветеран Пентагона и чиновник Совета национальной безопасности по ядерной политике в администрации Джорджа Буша Франклин Миллер.
По его убеждению, россияне могли бы показательно организовать выход ядерных снарядов из спецхранилищ, намекнув таким образом, что они перемещают боеприпасы из центральных мест хранения к огнестрельным подразделениям.
Такой тактический ход РФ, добавляет Франклин Миллер, дал бы странам мира время на обдумывание следующего шага.
Увидеть, как россияне загружают оружие в самолет или начали какую-нибудь активность вокруг пусковой установки ракет средней дальности, считает Франклин Миллер, теоретически возможно, но менее вероятно.
Напомним, что неделю назад президент РФ Владимир Путин пригрозил странам мира применением ядерного оружия.
В своем обращении 21 сентября глава Кремля заявил, что “в случае угрозы территориальной целостности Россия безусловно применит все имеющиеся в их распоряжении средства, в том числе ядерное оружие”, предупредив, что не блефует.
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