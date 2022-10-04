Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне против Украины

Октябрь, 04 в 13:16

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Минск участвует в войне, которую Россия ведет против Украины.

В то же время, по его словам, Беларусь не отправляет своих военных в зону конфликта.

— Относительно нашего участия в “специальной военной операции” в Украине — мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств, – заявил Лукашенко.

Участие в войне со стороны Минска Лукашенко мотивировал недопущением распространения войны на белорусскую территорию. Другой причиной он назвал якобы “риск удара” под прикрытием военных действий “со стороны Польши, Литвы и Латвии”.

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Беларусь не является непосредственным участником полномасштабной войны России против Украины, но оказывает материально-техническую поддержку российскому вторжению.

В июле Лукашенко говорил, что “давно определил” участие Белоруссии в войне в Украине. Он отмечал, что у России и Беларуси “единая группировка вооруженных сил”.

Источник: Белта