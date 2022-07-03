Лукашенко заявил, что “давно определил” участие Беларуси в войне РФ против Украины

Июль, 03 в 16:23

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участие Минска в российской войне в Украине “было определено” им “давно”.

Об этом он, называя войну по кремлевской методичке “спецоперацией”, заявил в воскресенье, 3 июля, во время церемонии возложения венка в мемориальном комплексе Курган Славы по случаю Дня независимости Беларуси.

По словам Лукашенко, в союзе Белоруссии и России уже давно создана единая армия. Но заверил, что белорусы будут оставаться на стороне России, которую белорусский диктатор называет “братской”.

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— Мы единственная страна, которая поддерживает Россию в этой борьбе. А сколько стран с той стороны? Почти полсотни, фактически воюющих против России в Украине. Что-то не составляется баланса. И вообще те, кто упрекает нас, вы что, не знали, что у нас самый тесный союз с РФ? – сказал он.

Далее Лукашенко заявил, что строит вместе с Россией “единое, мощное и независимое государство”, в котором уже давно создана единая армия. Он также заявил, что Беларусь “была и будет с Россией”, а участие Минска в войне было определено им давно.

При этом накануне Лукашенко заявил, что несколько дней назад белорусские комплексы ПВО якобы перехватили украинские ракеты. Также он обвинил Украину в “провокации” белорусских вооруженных сил.

С первых дней полномасштабной войны в Украине Беларусь предоставила свою территорию для российских войск, в частности, самолеты террористов еженедельно наносят ракетные удары по мирным украинским городам.

Ранее глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что слухи о вероятном нападении Беларуси на Украину являются очередной спекуляцией российской пропаганды, но ВСУ готовы к такому сценарию.