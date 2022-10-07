В ЦГС прокомментировали получение Нобелевской премии мира

Октябрь, 07 в 16:29

Нобелевская премия мира 2022 года среди еще двух лауреатов присуждена украинской правозащитной организации Центр гражданских свобод.

– Я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из Мемориала и Вясны, – заявила украинская правозащитница Александра Матвийчук.

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить премию мира 2022 года правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации Мемориал и украинской правозащитной организации Центр гражданских свобод.

По словам Матвийчук, ООН и государства-участники должны провести реформу международного мира и безопасности, чтобы создать гарантии для всех стран и граждан независимо от участия в военных блоках или мощности. В то же время Россия должна быть исключена из Совбеза ООН за систематические нарушения устава.

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Она убеждена, что ООН и государства-участники должны решить проблему “пробелов в ответственности” и обеспечить шанс на справедливость сотням тысяч жертв военных преступлений РФ.

– Без этого устойчивый мир в нашем регионе невозможен. Следует создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности, — считает Матвийчук.

По мнению правозащитницы, массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее, чем интервенция ООН.